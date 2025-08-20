- Advertisement -

PAOLA – È morto questa mattina a Paola, all’età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e contabili non solo in Calabria ma anche nel panorama nazionale. Padre fondatore della categoria, figura di punta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stato il primo presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. È stato al vertice nazionale della professione per oltre 3 lustri.

Considerato da tutti un eccellente professionista, uno stimato commercialista, ma anche un politico appassionato ed uomo di grande cultura e visione che si è sempre speso per la difesa e la promozione della categoria. Nonostante la malattia aveva continuato a lavorare e spronare la categoria. Fu anche autore di diversi saggi e pubblicazioni in materia economica.

Nato a Paola l’8 marzo 1943, durante la sua lunga carriera fu Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Cosenza e della Calabria, segretario nazionale e Presidente dell’Ordine di Paola. A livello nazionale, operò come consigliere e tesoriere nel Consiglio Nazionale, delegato per diverse commissioni, segretario e infine Presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Fu anche direttore del Giornale di Categoria.

L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola lo ricorda lo storico fondatore dell’ordine come una figura che “ha lasciato in segno indelebile nella storia della professione, punto di riferimento per intere generazioni di colleghi per l’autorevolezza, la passione e la dedizione con cui ha vissuto la sua missione professionale“.

L’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Sganga , indiscusso protagonista della vita politica della nostra categoria per moltissimi anni. Alla famiglia giungano le nostre più affettuose condoglianze”.

Cordoglio anche dal Consiglio dell’ordine degli architetti di Cosenza. Il messaggio del presidente Pasquale Greco “partecipiamo al dolore della famiglia Sganga per la perdita del dott. Giorgio, già presidente dell’ordine dei commercialisti. Caro amico da lunga data”.