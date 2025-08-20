HomeTirreno

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex presidente dell’Ordine dei commercialisti

Il ricordo del decano dei commercialisti italiani, fondatore dell’Ordine di Paola e protagonista del panorama nazionale. Definito da tutti una mente storica del Consiglio Nazionale e professionista di straordinaria competenza

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA – È morto questa mattina a Paola, all’età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e contabili non solo in Calabria ma anche nel panorama nazionale. Padre fondatore della categoria, figura di punta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stato il primo presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. È stato al vertice nazionale della professione per oltre 3 lustri.

Considerato da tutti un eccellente professionista, uno stimato commercialista, ma anche un politico appassionato ed uomo di grande cultura e visione che si è sempre speso per la difesa e la promozione della categoria. Nonostante la malattia aveva continuato a lavorare e spronare la categoria. Fu anche autore di diversi saggi e pubblicazioni in materia economica.

Giorgio Sganga

Nato a Paola l’8 marzo 1943, durante la sua lunga carriera fu Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Cosenza e della Calabria, segretario nazionale e Presidente dell’Ordine di Paola. A livello nazionale, operò come consigliere e tesoriere nel Consiglio Nazionale, delegato per diverse commissioni, segretario e infine Presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Fu anche direttore del Giornale di Categoria.

L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola lo ricorda lo storico fondatore dell’ordine come una figura che “ha lasciato in segno indelebile nella storia della professione, punto di riferimento per intere generazioni di colleghi per l’autorevolezza, la passione e la dedizione con cui ha vissuto la sua missione professionale“.

L’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Sganga , indiscusso protagonista della vita politica della nostra categoria per moltissimi anni. Alla famiglia giungano le nostre più affettuose condoglianze”.

Cordoglio anche dal Consiglio dell’ordine degli architetti di Cosenza. Il messaggio del presidente Pasquale Greco “partecipiamo al dolore della famiglia Sganga per la perdita del dott. Giorgio, già presidente dell’ordine dei commercialisti. Caro amico da lunga data”.
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali, Tridico dice sì alla candidatura in Calabria. La conferma di Conte: «con lui...

Calabria
ROMA - Il tema delle regionali in Calabria è caldo anche nella politica nazionale di queste settimane. Le coalizioni sono al lavoro per proporre...
Polizia furto energia elettrica

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da 6mila euro. Scoperto...

Calabria
CROTONE - La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i...

Cosenza, all’Annunziata macchinario per la diagnosi precoce delle retinopatie nei neonati. Unico negli ospedali...

Area Urbana
COSENZA - Nel Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Annunziata di Cosenza è arrivata una apparecchiatura diagnostica di ultima generazione: si tratta della RET CAM ENVISION....

Tragedia del Raganello, sette anni dopo: il dolore, il peso del passato ed il...

Provincia
CIVITA (CS) - È un giorno triste oggi a Civita e su tutto il Pollino. Sette anni fa, nel nefasto 20 agosto del 2018,...

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore, arrestato un 40enne

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37031Area Urbana22262Provincia19759Italia7998Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Polizia furto energia elettrica
Calabria

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da...

CROTONE - La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i...
Calabria

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione...

RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...
Ros arresti bizia
Calabria

Operazione dei Ros: catturati a Ibiza tre latitanti di spicco della...

IBIZA - I carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale,...
Padre Fedele Viale Magna grecia Cosenza
Area Urbana

La proposta – “Noi Moderati” Cosenza «intitolare Viale Magna Grecia a...

COSENZA - Intitolare viale Magna Grecia a Padre Fedele Bisceglia, scomparso poco meno di una settimana fa e che tanta commozione ha lasciato non...
Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti cardiologi
Calabria

Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti: due dottori calabresi alla guida dei...

COSENZA - Sono entrambi di origini calabresi il Dott. Marco Perrone, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), il gruppo dei giovani cardiologi...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto
Calabria

Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella”. Grave un giovane trasportato in...

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Accoltellato sulla spiaggia di "Le Cannella" a Isola Capo Rizzuto e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA