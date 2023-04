Lite tra fratelli nel Cosentino, 53enne finisce in ospedale a Paola

LONGOBARDI (CS) – Un’accesa discussione tra fratelli degenerata in una lite furiosa e conclusasi con un ferito. È successo a Longobardi, sul tirreno cosentino quando G.P., 53enne, è giunto all’ospedale di Paola con una ferita alla testa. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. A ferirlo sarebbe stato il fratello, R.P., di 62 anni ora denunciato per lesioni.

Da una prima ricostruzione pare che la lite, avvenuta la sera di mercoledì, sarebbe scaturita per motivi legati a questioni ereditarie. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Paola, che hanno avviato le indagini informando il pm di turno.