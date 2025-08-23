HomeTirreno

Le analisi: «il mare di Diamante è assolutamente privo di forme di inquinamento»

Così il Comune dopo gli esiti delle analisi relative ai campionamenti effettuati il 20 agosto: «l’unico dato certo ed incontrovertibile è che il mare di Diamante è pulito»

DIAMANTE(CS) – Le acque di balneazione nel comune di Diamante hanno valori nella norma, non sono inquinate ed hanno consegnato a cittadini e turisti un mare limpido e cristallino. Il Comune di Diamante, finito nelle polemiche dopo il sequestro del depuratore da parte della Procura di Paola, pubblica i dati delle analisi relative ai campionamenti effettuati mercoledì scorso e cerca di spegnere ogni tipo di polemica.

«Riceviamo e pubblichiamo gli esiti delle analisi relative ai campionamenti effettuati il 20.08.2025, in alcuni tratti delle aree di balneazione del Comune di Diamante, dalla società abilitata DMLab S.A.S. – scrive il Comune in una nota dove evidenzia che – i risultati confermano come il mare di Diamante sia assolutamente privo di forme di inquinamento, con valori pienamente nella norma».

“Il mare di Diamante è pulito”

«Un dato che certifica e conferma, ancora una volta, l’eccellenza delle nostre acque di balneazione che, quest’anno, come non mai, hanno consegnato a cittadini e turisti un mare limpido e cristallino. In questo momento, dunque, l’unico dato certo ed incontrovertibile è che il mare di Diamante è pulito. A tutti i cittadini e turisti che stanno vivendo le bellezze di Diamante in questi giorni ed a tutti coloro che sceglieranno la nostra Città come meta di destinazione – conclude la nota- non resta che augurare una buona prosecuzione di vacanza nelle splendide acque cristalline del nostro mare». È possibile consultare i risultati delle analisi al seguente link: https://shorturl.at/07yrF

