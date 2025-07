Lavori urgenti sull’acquedotto Petrosa/Soleo: disagi idrici in sette comuni del Tirreno Cosentino

- Advertisement -

COSENZA – Interventi urgenti in corso sull’acquedotto Petrosa/Soleo. A comunicarlo è la Sorical, che già dalle prime luci dell’alba sta procedendo alla riparazione di due perdite individuate nella serata di ieri lungo la condotta principale.

Le operazioni di manutenzione, comportano inevitabilmente disagi per l’erogazione dell’acqua potabile. I comuni interessati da sospensioni totali o da una significativa riduzione della portata idrica sono Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese e Fuscaldo.

I tecnici di Sorical sono al lavoro per ripristinare quanto prima la piena funzionalità dell’acquedotto, ma al momento non è stato indicato un orario preciso per la conclusione degli interventi.