Lavori alla Stazione ferroviaria di Paola, modifiche nel weekend alla circolazione dei treni

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Per consentire i lavori di potenziamento tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Paola sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 20 di sabato 24 maggio alle 10 di domenica 25, sulla linea Tirrenica, tratta Sapri-Lamezia. E ancora dalle 14 di sabato 24 maggio alle 10 di domenica 25, fra Cosenza e Paola. Alcuni treni AV delle relazioni Reggio Calabria-Milano/Torino/Venezia e Sibari-Bolzano subiranno cancellazioni parziali.

Previsti servizi bus sostitutivi

I treni Intercity 550 e 561 della relazione Reggio Calabria-Roma subiranno cancellazioni parziali nella tratta Lamezia Terme – Sapri e variazioni d’orario. Previsto servizio bus sostitutivo nella tratta soppressa. I treni Intercity 552 e 555 della relazione Reggio Calabria-Roma e i treni Intercity Notte 1962 e 1963 della relazione Siracusa/Palermo – Milano subiranno variazioni d’orario.

I treni Intercity Notte delle relazioni Siracusa/Palermo – Roma Termini e Reggio Calabria – Torino (e relativi bus programmati in orario) saranno soppressi nella notte 24/25 maggio.

Regionale ha riprogrammato il servizio con bus dedicati fra Cosenza e Paola, fra Paola e Lamezia Terme e fra Paola e Sapri. I bus della tratta Paola – Sapri non potranno effettuare le fermate di Acquafredda, Maratea e Marina di Maratea, per la chiusura della SS18 a causa di una frana. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.