L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare e uscire dall’abitato»

SCALEA – (CS) – L’Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi con Anas per l’istituzione di una rotonda sulla Statale 18 non solo per gestire l’enorme molte di traffico, soprattutto nei periodi estivi, ma anche per il pericolo causato dai tanti incidenti da una strada definita una “mulattiera” .

«Anas non può permettersi di avere figli e figliastri. Per il grande pericolo che c’è a Scalea si realizzi immediatamente la rotatoria». Pino Cardillo evidenzia che «entrare e dall’abitato di Scalea è diventato un’impresa. Si aspetta anche dieci minuti per poi azzardare l’uscita nella zona centrale (Villa comunale). Da anni portiamo all’attenzione sia della Regione Calabria, che dalle amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo ma anche agli organi competenti, che la variante SS18 è diventata una strada mulattiera».

«Con l’attraversamento della strada in tutti i comuni, non si contano più gli incidenti anche gravi. L’Anas deve progettare una nuova variante a quattro corsie. Con la stagione estiva la situazione si aggrava anche per le presenze del turismo».