HomeTirreno

L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare e uscire dall’abitato»

L'associazione fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi con Anas per l'istituzione di una rotonda sulla Statale 18 «Anas non può permettersi di avere figli e figliastri»

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SCALEA – (CS) – L’Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi con Anas per l’istituzione di una rotonda sulla Statale 18 non solo per gestire l’enorme molte di traffico, soprattutto nei periodi estivi, ma anche per il pericolo causato dai tanti incidenti da una strada definita una “mulattiera” .

«Anas non può permettersi di avere figli e figliastri. Per il grande pericolo che c’è a Scalea si realizzi immediatamente la rotatoria». Pino Cardillo evidenzia che «entrare e dall’abitato di Scalea è diventato un’impresa. Si aspetta anche dieci minuti per poi azzardare l’uscita nella zona centrale (Villa comunale). Da anni portiamo all’attenzione sia della Regione Calabria, che dalle amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo ma anche agli organi competenti, che la variante SS18 è diventata una strada mulattiera».

«Con l’attraversamento della strada in tutti i comuni, non si contano più gli incidenti anche gravi. L’Anas deve progettare una nuova variante a quattro corsie. Con la stagione estiva la situazione si aggrava anche per le presenze del turismo».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cani-randagi-cosenza

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano contro il randagismo

Calabria
CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
turisti-belgi-salvati

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

Calabria
VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

Area Urbana
COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la Calabria»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della coalizione è l’obiettivo...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37037Area Urbana22264Provincia19760Italia7999Sport3846Tirreno2893Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Italia

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che...

ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...
Polizia furto energia elettrica
Calabria

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da...

CROTONE - La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i...
Sganga
Tirreno

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex...

PAOLA - È morto questa mattina a Paola, all'età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e...
Calabria

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione...

RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...
Ros arresti bizia
Calabria

Operazione dei Ros: catturati a Ibiza tre latitanti di spicco della...

IBIZA - I carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale,...
Padre Fedele Viale Magna grecia Cosenza
Area Urbana

La proposta – “Noi Moderati” Cosenza «intitolare Viale Magna Grecia a...

COSENZA - Intitolare viale Magna Grecia a Padre Fedele Bisceglia, scomparso poco meno di una settimana fa e che tanta commozione ha lasciato non...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA