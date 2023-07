L’apoteosi delle alici e un inno al mare. A Fuscaldo il “Festival delle Alici del Tirreno cosentino”

FUSCALDO (CS) – È tutto pronto per il “Festival delle Alici del Tirreno cosentino“, l’imperdibile appuntamento dell’estate dedicato al mare, che si terrà come di consueto a Fuscaldo da sabato 29 luglio fino a martedì 1 agosto 2023.

Festival delle Alici del Tirreno cosentino: le novità

Una kermesse capace, ogni anno, di stupire le migliaia di visitatori provenienti da ogni parte della Calabria, dall’Italia ed anche dall’estero, che ha riservato, anche per questa prossima edizione, numerose sorprese e variegate attrattive, oltre, naturalmente, a quello che è il punto di forza, declinato in originalità, in prelibatezze e nei gusti: il percorso gastronomico. Un’esperienza del gusto che solo questa manifestazione riesce ad offrire e che si arricchisce di maggiori presenze, soprattutto da fuori regione. Stand che ripropongono, sotto vari aspetti e piatti, le regine del luogo: le alici di Fuscaldo.

Un pesce che offre qualità e caratteristiche differenti rispetto alle alici di altri mari ed é proprio su questa tematica che ci sarà la prima novità, ovvero la presentazione, a cura del Flag “La Perla del Tirreno”, di una ricerca universitaria in cui verranno illustrate le peculiarità e le proprietà delle alici di Fuscaldo.

Musica, spettacoli e diretta radio live su RLB Radioattiva

Altra sorpresa sarà il “Fuscaldo Sea Experience”, un bellissimo ed affascinante viaggio multimediale nella storia della marineria, che sarà ospitato all’interno del prestigioso Palazzo Scirchio. Spazio, poi, alle aree musicali, alle aree in cui si esibiranno le scuole di ballo e le danze latine, agli artisti di strada, agli spettacoli ed alle mostre, alle street band, alle dirette radio di RLB Radioattiva – radio ufficiale del Festival e tante altre sorprese, che culmineranno con il grande spettacolo pirotecnico a ritmo di musica.

La birra del Festival delle Alici

Quest’anno, verrà poi lanciata la birra del Festival delle Alici, nata dalla collaborazione e dalla partnership tra il Comune di Fuscaldo e Birra Salento. Un progetto ambizioso, che sarà illustrato nelle prossime conferenze in programma. Un’edizione che si prospetta, dunque, ancor più attrattiva ed imponente, dietro la quale si muove un’organizzazione che, in questi mesi, non si è fermata mai un momento, coordinata dal sindaco Giacomo Middea che ha voluto altresì fare rete con i comuni del Tirreno cosentino, a dimostrazione che la realizzazione di una programmazione e di un’offerta turistica comprensoriale e d’insieme, così come accade nelle migliori realtà turistiche d’Italia, é possibile. Ed allora per “Fuscaldo: il Festival delle Alici del Tirreno cosentino”, appuntamento dal 29 luglio all’1 agosto prossimi.