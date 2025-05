L’Amerigo Vespucci il 12 maggio a Scalea. La nave più bella del mondo davanti alla Torre Talao

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Tappa sul tirreno Cosentino per l’Amerigo Vespucci, la nave scuola più bella del mondo che sta effettuando il suo tour nel Mediterraneo. Dopo le due tappe in Calabria, a Reggio Calabria e Crotone, confermata come anticipato da quicosenza anche una sosta in rada a Scalea sull’Alto Tirreno Cosentino. A comunicarlo con enorme soddisfazione, orgoglio ed entusiasmo è l’associazione “Cara, vecchia Scalea”, lieta di annunciare la visita della Nave Scuola Amerigo Vespucci che tornerà a Scalea (dopo la visita del 2022) lunedì 12 maggio prossimo per l’intera giornata con sosta alla fonda delle acque antistanti il simbolo della città, la Torre Talao proprio per il legame di Scalea al mare e alla Marina Militare ma anche per commemorare i cittadini di Scalea che hanno donato la vita alla Patria.

«Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare – scrive l’associazione – che da sempre ha apprezzato gli eventi promossi dalla nostra associazione, l’ente Comune di Scalea ed i Commissari prefettizi, i componenti tutti di “Cara, vecchia Scalea”. La Città di Scalea è da sempre apprezzata dalla Nostra Marina Militare per la passione, l’interesse, la simbiosi e l’unità di intenti atti a promuovere tutto il prezioso lavoro e le opportunità che offre per i giovani ed il loro futuro». Nei prossimi giorni saranno comunicati gli eventi correlati alla visita della nave.

Amerigo Vespucci: la nave scuola che solca i mari dal 1931

“Non chi comincia ma quel che persevera.” È con questo motto, attribuito a Leonardo da Vinci, che enfatizza la perseveranza, che l’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, solca i mari da quasi un secolo, incarnando l’eleganza, la tradizione e l’orgoglio italiano. Varata il 22 febbraio 1931 presso i Cantieri Navali di Castellammare di Stabia, la Vespucci è una nave a vela a tre alberi, costruita per addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno. Con i suoi 101 metri di lunghezza, gli alberi imponenti e il profilo inconfondibile, la nave non passa inosservata in nessun porto del mondo. L’Amerigo Vespucci è la nave più antica della Marina Militare e il suo motto, “Non chi comincia ma quel che persevera”, . Svolge attività di addestramento per gli allievi della Marina e giovani di associazioni veliche.

Da oltre 30 anni è impegnata nella tutela ambientale collaborando con UNICEF, WWF e Marevivo. Grazie alle sue missioni diplomatiche nel mondo, è considerata un’ambasciata itinerante dell’Italia. Ma non sono solo le sue dimensioni o l’aspetto maestoso a colpire: spiccano la cura dei dettagli, la magnificenza delle sue vele, le linee classiche e armoniose a farne un vero simbolo di bellezza navale. Le finiture in ottone lucido, i legni pregiati, le manovre a mano e i colori della bandiera italiana che sventolano fieri raccontano una storia di artigianato, passione e rispetto per il mare.