L’Amerigo Vespucci a Scalea, la nave più bella del mondo davanti alla Torre Talao

SCALEA (CS) – Tappa sul tirreno Cosentino per quella che viene definita la nave più bella del mondo. Dopo le due tappe in Calabria, a Reggio e Crotone, confermata la terza tappa a Scalea. A comunicarlo con enorme soddisfazione, orgoglio ed entusiasmo è l’associazione “Cara, vecchia Scalea”, lieta di annunciare la visita della Nave Scuola Amerigo Vespucci a Scalea lunedì 12 maggio prossimo per l’intera giornata con sosta alla fonda delle acque antistanti il simbolo della città, la Torre Talao.

«Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare – scrive l’associazione – che da sempre ha apprezzato gli eventi promossi dalla nostra associazione, l’ente Comune di Scalea ed i Commissari prefettizi, i componenti tutti di “Cara, vecchia Scalea”. La Città di Scalea è da sempre apprezzata dalla Nostra Marina Militare per la passione, l’interesse, la simbiosi e l’unità di intenti atti a promuovere tutto il prezioso lavoro e le opportunità che offre per i giovani ed il loro futuro».