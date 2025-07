La Squadra Mobile di Cosenza arresta a Scalea un affiliato al clan Mazzarella – VIDEO

- Advertisement -

SCALEA (CS) Nel comune di Scalea, personale della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, su delega dell’Ufficio omologo di Napoli, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di un soggetto indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nonché detenzione e porto illegale di arma da fuoco in concorso con altri.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti di complesse indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e condotte, tra il 2022 e il 2023, dalla Squadra Mobile di Napoli, che hanno ricostruito e documentato la struttura e l’operatività del clan Mazzarella e di alcune delle sue principali articolazioni sul territorio del capoluogo e della provincia di Napoli.

Nello specifico, il soggetto arrestato dalla Squadra Mobile di Cosenza, risulta da sempre essere contiguo alla predetta consorteria criminale. Per il rintraccio e la cattura dell’arrestato, i poliziotti hanno compiuto diversi servizi di osservazione, durati molte ore anche di notte, confondendosi tra i numerosi turisti riuscendo a rintracciarlo, nonostante i pochi dati in possesso degli operatori, all’interno di un appartamento anonimo. Il provvedimento in parola è una misura cautelare, eseguita in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, come tali, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.