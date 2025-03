La realtà aumentata trasforma i murales di Diamante. Lanciata una call aperta a 40 “Digital Artist”

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Dopo il successo delle edizioni a Milano, Palermo, Torino, Waterford (Irlanda) e Brescia, il Museo di Arte Urbana Aumentata (MAUA) continua la sua espansione, con la produzione di oltre 45 nuove opere di street art in realtà aumentata a Diamante. Dopo le recenti tappe a Firenze, Favara e Santa Croce di Magliano, la Calabria diventa la quarta destinazione selezionata per Maua Special edition, progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.

Call for Artist 2025

L’arte urbana evolve e la realtà aumentata trasforma i murales di Diamante. Il comune dell’Alto Tirreno Cosentino, con il suo straordinario museo a cielo aperto di oltre 300 murales firmati da artisti di fama internazionale, diventa il cuore di un’innovativa rivoluzione digitale. Grazie al sostegno dell’Unione Europea – NextGenerationEU e alla gestione del Ministero della Cultura, il Museo di Arte Urbana Aumentata (MAUA), in collaborazione con OSA Festival, Associazione Culturale Haz Art, il Comune di Diamante e una rete di giovani creativi del territorio, lancia una Call for Artist 2025 rivolta a digital artist specializzati in animazioni video 2D e modelli 3D animati.

Workshop di 4 giorni presso il Museo DAC di Diamante

I selezionati parteciperanno ad un workshop esclusivo di quattro giorni presso il Museo DAC di Diamante: 24-25 Maggio, 31 Maggio-1 Giugno. Un laboratorio di co-progettazione dove l’animation design incontra la street art, sotto la guida di esperti del settore. Un’opportunità unica per sperimentare nuove forme di narrazione visiva e trasformare i murales in esperienze interattive. Il progetto si estende a Cosenza, in collaborazione con Gulìa Urbana e il Comune di Cosenza, per costruire un linguaggio visivo condiviso tra le due città e ripensare lo spazio pubblico attraverso il digitale. La realtà aumentata (AR – Augmented Reality) è una tecnologia in forte espansione,

applicata in svariati settori, dall’industria creativa al game design, dal marketing digitale

all’e-commerce. In questo contesto, il workshop rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze tecniche e artistiche in un campo sempre più richiesto.

Chi può partecipare?

– Il workshop è aperto a 45 creativi di tutte le età.

– Cerchiamo digital artist in grado di realizzare autonomamente video, animazioni 2D e/o

modelli 3D animati (durata: 1-3 minuti).

– È richiesta la conoscenza di software come: Editing e animazione 2D: Photoshop, Premiere, After Effects, Procreate. Modellazione e animazione 3D: Blender, Cinema4D, Maya, ecc… Saranno selezionati i 45 profili con maggiore affinità artistica rispetto al progetto. Ciascun partecipante dovrà portare il proprio computer con i software necessari già installati. Alla fine del workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

QUANDO: 4 giorni, 32 ore: 24, 25, 31 Maggio e 1° Giugno 2025, dalle 9:30 alle 18:30 (il

programma dettagliato sarà fornito ai partecipanti nei giorni precedenti l’inizio delle attività).

DOVE: il workshop si svolgerà in presenza a Diamante

– Sabato 24 e Domenica 25 maggio presso MUSEO DAC, Piazza Andrea Di Maio, 1,

Diamante (Cosenza)

– Sabato 31 maggio e Domenica 1° giugno presso MUSEO DAC, Piazza Andrea Di Maio,

1, Diamante (Cosenza)

ISCRIZIONE GRATUITA: tramite questo modulo online

Per iscriversi servono 5 minuti e un portfolio Web o pdf

DEADLINE: Scadenza iscrizioni alle 23:59 del 7 maggio 2025

Unisciti alla rivoluzione digitale!

Le candidature sono aperte fino al 7 maggio 2025 (ore 23:59). Comunicazione esito delle selezioni entro il 9 maggio 2025

Consulta il testo completo della Call > lo trovi qui

> lo trovi qui Compila il form di iscrizione > lo trovi qui

Per eventuali informazioni aggiuntive sulla candidatura scrivere a info@bepart.net