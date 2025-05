La Piccola Biblioteca di Amantea entra nel Servizio Bibliotecario Nazionale

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Lo scorso agosto, l’Associazione culturale La Guarimba ha inaugurato una biblioteca pubblica ad Amantea, in Calabria: un piccolo centro che da troppo tempo appare ai margini dell’attenzione istituzionale. Con la volontà di riportare la cultura alla gente e la gente alla cultura, La Guarimba ha scelto di aprire un luogo accessibile, gratuito e inclusivo, capace di diventare uno spazio vivo per la cittadinanza.

Oggi, a meno di un anno dall’apertura, La Piccola Biblioteca di Amantea è entrata ufficialmente a far parte del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), con il riconoscimento del Ministero della Cultura. Un traguardo importante che consente alla biblioteca di collegarsi alla rete nazionale, rendendo visibile il proprio catalogo online, attivando il prestito interbibliotecario e partecipando a progetti condivisi con migliaia di biblioteche italiane.

Nel 2025, il progetto della biblioteca è sostenuto dalla Fondazione Carical, che ha riconosciuto il valore culturale e sociale dell’iniziativa, contribuendo a rafforzare la presenza di presìdi culturali nei territori del Sud. “Aprire una biblioteca in un piccolo paese non è un gesto romantico, è un’azione politica. È creare uno spazio dove le persone possano incontrarsi, leggere, studiare, immaginare un futuro diverso. Questo riconoscimento è per noi una conferma: stiamo andando nella direzione giusta”, affermano Giulio Vita e Lilibeth Bolívar fondatori della Biblioteca.

La Piccola Biblioteca di Amantea è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestita quotidianamente da un nucleo familiare che accoglie lettori, organizza laboratori per bambini, cineforum, club di lettura e tante altre attività pensate per una comunità viva e partecipata.