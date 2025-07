Ispettori del lavoro in spiaggia, due lidi sospesi sul Tirreno Cosentino e 5 lavoratori senza contratto

- Advertisement -

COSENZA – Blitz degli ispettori del lavoro dell’ITL di Cosenza, in collaborazione con i Carabinieri del NIL, contro il lavoro nero negli stabilimenti balneari della costa tirrenica della provincia. L’operazione rientra nel “Piano nazionale speciale estate 2025”, pensato per rafforzare i controlli nei settori turistici e della ristorazione.

Nel mirino due lidi del Tirreno Cosentino, dove sono stati scoperti 5 lavoratori totalmente in nero: due su sette in uno (28%) e tre su sei nell’altro (50%). Per entrambi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo superato la soglia del 10% prevista dalla legge. Oltre allo stop, sono state applicate sanzioni per un totale di 24.500 euro: 2.500 euro per ciascun lido come somma aggiuntiva per la sospensione, e la maxisanzione per lavoro nero da 7.800 e 11.700 euro rispettivamente. L’ITL ricorda che la lotta al lavoro sommerso è essenziale per garantire dignità e sicurezza ai lavoratori, specialmente nei mesi estivi.