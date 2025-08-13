HomeTirreno

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi sul lungomare: è emergenza ad Amantea»

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il suo cane avvenuta da parte di un gruppo di randagi

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
AMANTEA (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l’aggressione contro il suo cane avvenuta da parte di un gruppo di randagi.

“Ieri sera, mentre passeggiavo tranquillamente con il mio cane al guinzaglio sul lungomare di Amantea, all’altezza del Lido Mediterraneo, siamo stati improvvisamente aggrediti da uno dei numerosi cani randagi presenti nella zona. L’animale si è avventato sul mio cane senza alcun motivo e solo grazie al pronto intervento di alcuni passanti è stato possibile interrompere l’aggressione.

Già nei giorni scorsi avevo provato più volte a contattare il numero dei Vigili Urbani indicato sul sito istituzionale del Comune di Amantea, per segnalare la situazione di forte randagismo: la chiamata fa tre squilli e poi cade la linea, come accade ormai da tempo.

A seguito dell’accaduto, mi sono recato con urgenza al pronto soccorso veterinario di Paola, dove sono state effettuate tutte le visite di controllo e redatto il referto necessario per sporgere formale querela, al fine di accertare le responsabilità.

Ritengo che una località turistica debba garantire sicurezza e vivibilità sia ai residenti che ai visitatori, offrendo la possibilità di trascorrere le vacanze in tranquillità e nel rispetto delle regole, senza la preoccupazione di subire episodi come quello accaduto”.

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

