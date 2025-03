Investita da un’auto a San Lucido, il papà sui social «grazie a chi ha fermato l’auto che era scappata»

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Una ragazza investita da un’auto mentre è in sella al suo scooter e il conducente dell’auto che prova a scappare senza prestare soccorso. E’ quanto accaduto a San Lucido, sulla Statale 18 Tirrena Inferiore nei pressi del bar Clichè. A segnalare l’episodio è il padre della giovane, che su Facebook ringrazia la “persona che ieri ha fermato l’investitore di sua figlia, che transitava in quel tratto di strada”.

“Sceso dalla macchina ha visto mia figlia ed il motorino a terra, impossibilitata a muoversi e non curante di ciò, si era rimesso alla guida per dileguarsi“. “E’ intervenuto un ‘Signore’ con la S maiuscola di proposito – scrive il padre – che ha fermato l’investitore e chiamato i soccorsi e forze dell’ordine prontamente intervenuti”. Il ringraziamento è rivolto anche “agli addetti di una automedica fuori turno e ad una dottoressa cardiologa che si sono fermati e si sono interessati in attesa della ambulanza”. “Se leggete il mio post – conclude – vorrei stringervi la mano personalmente, perché oggi persone come voi sono rare ed in questo mondo ne abbiamo veramente bisogno”.