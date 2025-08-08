HomeTirreno

Intossicazioni da botulino, il sindaco di Diamante “rassicurazioni dall’Asp: fatto circoscritto”

Così il primo cittadino di Diamante in un video sui social "costante interlocuzione con l'Asp: è stato un caso isolato. Attendiamo gli esiti dei campionamenti"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

DIAMANTE(CS) – Il sindaco di Diamante Achille Ordine, con un video suo social, ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo anche nel Comune da lui guidato, dopo i casi di intossicazione da presunto botulino che hanno portato 13 persone in ospedale, con una vittima e una seconda morte sospetta su cui si indaga. La vicenda è ormai nota: le persone sarebbero rimaste intossicate dal batterio del botulino dopo aver acquistato e mangiato un panino con salsiccia e broccoli da un Food Truck, che è stato posto sotto sequestro dalla Procura. Sarebbero stati i broccoli sott’olio (bloccata la vendita di un lotto) ad aver provocato l’infezione.

Il sindaco ha spiegato che il suo Comune ha appreso della situazione attraverso una nota inviata ieri dall’Asp di Cosenza con la quale veniva segnalato che «il giorno prima, il 6 agosto, fosse giunto al punto di contatto regionale il sistema di allerta per il ricovero di due pazienti all’Annunziata per sospetto caso di botulismo. Nella stessa nota si evidenzia che gli stessi pazienti avevano riferito di aver consumato un panino con salsiccia e cime di rapa, acquistato presso un rivenditore ambulante del territorio di Diamante. Sempre il 6 di agosto, spiega ancora la nota giunta in Comune, si dà atto che gli operatori sanitari dell’Asp avessero già individuato il venditore ambulante ed avessero effettuato dei campionamenti procedendo anche al blocco sanitario dell’automezzo».

«Ieri – ha spiegato il Sindaco – ho dato conto di una situazione ed ho parlato ancora di incertezza, derivante sia alla nota Asp che parlava di sospetto caso di botulismo, quando alla riconducibilità all’attività ambulante di Diamante. Abbiamo monitorato la situazione con i responsabili dell’Asp, con i quali abbiamo avuto una costante interlocuzione anche questa mattina. Ci siamo confrontati rispetto alle attività poste in essere dalla stessa Asp sulle vicende accadute, ed abbiamo avuto delle rassicurazioni che si tratta di un fatto circoscritto. In definitiva è stato un caso isolato».

Il sindaco ha poi spiegato che la Procura di Paola ha disposto il ritiro della commercializzazione di un lotto di questi broccoli che avrebbe portato all’intossicazione. «La circostanza, anche se siamo ancora nel campo delle ipotesi, ci fa ritenere che l’intossicazione non sia dipesa dalla singola attività ma dal lotto. Su questo però attendiamo gli esiti degli accertamenti in ordine all’eventuale della presenza della tossina relativamente agli alimenti campionati. Allora potremo sapere con certezza se l’intossicazione sia riconducibile a quella attività oppure no.

Per questo credo che sia necessaria la doverosa prudenza di tutti rispetto al consumo di determinate tipologia di prodotti. Si è puntato il dito molte volte su Diamante. Su questo voglio dire che sono casi che possono capitare ovunque e per questo c’è una doverosa prudenza. È chiaro che bisogna adottare tutte le misure di sicurezza e l’Asp è intervenuta con celerità». Il sindaco ha voluto esprimere vicinanza alle persone che sono state colpite dall’intossicazione e alle loro famiglie «sono fiducioso in una pronta ripresa. Consentitemi anche di esprimere vicinanza e cordoglio alla vittima e alle persone che sono incorse in questa vicenda».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale...

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a Diamante: un turista...

Tirreno
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale

Calabria
VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
cosenza acqua

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza...

Provincia
SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum per prevenire i...

Area Urbana
COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36917Area Urbana22197Provincia19708Italia7979Sport3836Tirreno2839Università1443
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

cosenza acqua
Provincia

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni...

SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
San Martino di Finita eventi
Provincia

A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night...

SAN MARTINO DI FINITA (CS) - San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con...
Carta Dedicata a te
Calabria

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500...

COSENZA - Torna la Carta "Dedicata a te" 2025. Dopo l'attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo...
Vittoria Baldino lettera minatoria
Ionio

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i...

PALUDI (CS) - Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso...
mare ombrellone lido
Calabria

Prezzi fuori controllo e caro ombrellone: è fuga dai lidi. Scambio...

COSENZA - Spiagge piene soltanto nel weekend, ombrelloni chiusi nel resto della settimana. Un calo medio nelle presenze negli stabilimenti balneari tra il 20...
Area Urbana

Intossicazione da botulino a Diamante. Salgono a sette i ricoveri a...

COSENZA - Hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food track parcheggiato a Diamante ma dopo alcune ore...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA