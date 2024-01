Interventi sul torrente Deuda per migliorare la viabilità tra Paola e San Lucido

SAN LUCIDO (CS) – Viste le avverse condizioni climatiche che si sono verificate sul litorale tirrenico il 07/01/2024 a seguito delle quali il Comune di Paola con Ordinanza Sindacale n. 1 del 07/01/2024 prot. n. 325 del 07/01/2024 ha proceduto all’ “Attivazione Centro Operativo Comunale C.O.C. di Protezione Civile a seguito di straordinario evento meteorologico avvenuto in data 07/01/2024 sul territorio Comunale”, effettuando una serie di sopralluoghi in corrispondenza delle aste fluviali maggiormente interessate dai fenomeni metereologici, verificando la necessità di intervenire d’urgenza in alcune specifiche aree tra le quali anche il torrente Deuda che è attualmente interessato dalla realizzazione di un importante lavoro recante: “Completamento intervento integrato di ripristino officiosità idraulica del Torrente Deuda“.

L’intervento, verrà realizzato in forza di un finanziamento regionale di € 500.000,00 nell’ambito della Delibera CIPESS 79- FSC 2021-2027 /2021, oltre alla messa in sicurezza dell’asta fluviale, con opere di contenimento e pulizia, renderà possibile il collegamento, pedonale e carrabile, tra Paola e San Lucido lungo la viabilità litoranea. Il collegamento sarà realizzato nel rispetto delle vigenti normative, utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza onde evitare problematiche in concomitanza di eventi atmosferici di particolare entità.

Il lavoro è stato affidato, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla convenzione assunta con la Regione Calabria, con appalto integrato, il progetto esecutivo, approvato dall‘UTC comunale guidato dall’Ing. Fabio Pavone, a seguito della conferenza di servizi decisoria, come già detto, prevede opere di messa in sicurezza, pulizia e completamento del tratto di collegamento tra i due paesi limitrofi di Paola e San Lucido.

L’impresa, che ha sottoscritto in data 22/12/2023 il Verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge, avrà 180 gg per realizzare l’opera che segnerà un’importante risultato per l’Amministrazione Politano, ottimizzando la mobilità alternativa tra i due comuni rendendo possibile in sicurezza il collegamento, attraverso il completamento di un progetto mai portato a termine e che, grazie all’attuale Amministrazione comunale in sinergia con l’UTC, ha ottenuto tutti i necessari pareri ed autorizzazioni di legge al fine di poter essere portato a termine.

Il Comune di Paola, per la realizzazione della presente opera, ha ottenuto, nei giorni scorsi, anche il plauso anche dall’Amministrazione del Comune di San Lucido.