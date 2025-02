Incidente tra due auto sulla Statale 18 a Grisolia nel cosentino, una si ribalta. Due feriti

- Advertisement -

GRISOLIA (CS) – È di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore” nel comune di Grisolia sull’alto Tirreno Cosentino. Per cause in corso di accertamento due auto, una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto si sono scontrate all’altezza della rotonda (direzione Reggio Calabria) che si trova proprio alle porte del comune che permette di raggiungere Grisolia e Santa Maria del Cedro.

A seguito dell’impatto una delle due auto, la Fiat Punto, si è ribaltata. Come detto due le persone rimaste ferite in modo non grave. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale per la dinamica e tutti i rilievi del caso.