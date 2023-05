PAOLA (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul tratto della Statale 18 Tirrenica nei pressi del Park Hotel tra Paola e Fuscaldo. Due le auto che, per cause in corso d’accertamento, sono rimaste coinvolte nell’incidente, una Ford e una Volkswagen. Il traffico è rallentato e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Secondo quanto emerso ci sarebbe almeno una persona ferita.

In aggiornamento