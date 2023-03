Incidente sulla Statale 18 tirrenica, quattro ragazzi feriti

LONGOBARDI (CS) – Un incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio tra Fiumefreddo bruzio e Longobardi. Quattro i ragazzi rimasti feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale. Uno di loro versa in condizioni più gravi. L’incidente ha visto coinvolte una Panda e una Smart ma la dinamica è in corso d’accertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere contorte e i carabinieri.

- Pubblicità sky-