Incidente sulla Statale 18 a Fuscaldo, tre mezzi coinvolti tra cui un’automedica

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Dopo il violento impatto avvenuto nella tarda serata a Scalea, un altro incidente stradale si è verificato in tarda mattinata sulla Statale 18 Tirrena inferiore, in provincia di Cosenza, nel territorio di Fuscaldo. Sarebbero tre i mezzi coinvolti: un Suv MG, un furgoncino e un’automedica della Misericordia. Secondo quanto emerso non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture, ma l’incidente ha creato rallentamenti al traffico veicolare. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.