CETRARO (CS) – Un grave incidente si è verificato questo mattina sulla SS18, nei pressi di Cetraro, tra un’auto che avrebbe impattato contro un mezzo dell’Anas al lavoro per il rifacimento del manto stradale. Ad essere coinvolta una donna che avrebbe riportato gravi ferite, tra cui trauma cranico e toracico riconducibili all’urto subito, anche se per il momento non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso con a bordo il dottor Pasquale Gagliardi che ha condotto in breve tempo la donna presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Pare che nell’incidente sia rimasta ferita anche una bambina ma non in maniera grave e per questo trasferita nel pronto soccorso di Cetraro.

Trasferito al nosocomio della città tirrenica anche un operaio che si trovava sul posto al momento dell’urto. Anche lui pare sia ferito in maniera lieve. Sul posto anche le forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Bloccato per alcune ore il traffico sulla SS18.