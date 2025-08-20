HomeTirreno

Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo un violento schianto. Un ferito in gravi condizioni

La vettura è finita in modo violento contro il guard rail accartocciandosi su sè stessa. Il conducente è rimasto così incastrato tra le lamiere. Estratto dai sanitari è stato trasportato in ospedale

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. La vettura è finita in modo violento contro il guard rail accartocciandosi su sè stessa. Il conducente è rimasto così incastrato tra le lamiere. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai sanitari del 118 giunti sul posto grazie alla prontezza degli automobilisti di passaggio che hanno subito richiesto i soccorsi. Il conducente è stato così trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e liberare la strada. Il tratto della SS18 interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire lo svolgimento dei soccorsi e della rimozione del veicolo. Pesanti i rallentamenti che si sono verificati alla circolazione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

unical

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le aspiranti matricole

Università
RENDE - Torna un nuovo appuntamento con "Unical ti presento Campus", una delle otto giornate di open day estive previste dall'Università di Carcavacata per...

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri a piedi da...

Provincia
COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
Regionali Costa Tridico

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire, è innovatore»

Calabria
ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di ebbrezza e ritiro...

Calabria
LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il suo “Meglio Stasera”

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37026Area Urbana22261Provincia19757Italia7998Sport3846Tirreno2891Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

unical
Università

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le...

RENDE - Torna un nuovo appuntamento con "Unical ti presento Campus", una delle otto giornate di open day estive previste dall'Università di Carcavacata per...
Regionali Costa Tridico
Calabria

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire,...

ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...
Calabria

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di...

LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...
Provincia

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il...

ALTOMONTE (CS) - Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano...
Tirreno

“Pizza solidale per un cuore buono”, a Praia a Mare una...

PRAIA A MARE (CS) - Una raccolta fondi per donare un nuovo ecografo all'Ospedale di Praia a Mare, é questo l'obiettivo dell'evento "Pizza solidale...
suicidio-carcere-reggio
Calabria

Detenuto calabrese “murato” da tre anni nella sua cella a Torino....

TORINO - Si è "murato" nella sua cella, dalla quale rifiuta di uscire da circa tre anni. Succede nel carcere di Torino ed il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA