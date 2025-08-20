Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo un violento schianto. Un ferito in gravi condizioni

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. La vettura è finita in modo violento contro il guard rail accartocciandosi su sè stessa. Il conducente è rimasto così incastrato tra le lamiere. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai sanitari del 118 giunti sul posto grazie alla prontezza degli automobilisti di passaggio che hanno subito richiesto i soccorsi. Il conducente è stato così trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e liberare la strada. Il tratto della SS18 interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire lo svolgimento dei soccorsi e della rimozione del veicolo. Pesanti i rallentamenti che si sono verificati alla circolazione.