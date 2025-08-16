HomeTirreno

Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca

L'uomo sarebbe stato investito mentre attraversava la strada sulla SS18, in prossimità della nuova galleria, quella che conduce a Campora San Giovanni. L'impatto sarebbe stato violento al punto da uccidere sul colpo l'80enne

AMANTEA (CS) – Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80 anni sarebbe stato investito mentre attraversava la strada sulla SS18, in prossimità della nuova galleria, quella che conduce a Campora San Giovanni. L’impatto sarebbe stato violento al punto da uccidere sul colpo l’80enne che a quanto pare stava ripulendo il ciglio della strada dalle erbacce.

Sul posto presente la Polizia municipale ed i Carabinieri del nucleo radiomobile di Paola e Amantea per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre ad un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Arrivato anche l’elisoccorso da Lamezia Terme anche se per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno constatato il decesso.

