Incidente all’Acquapark di Fuscaldo, grave un bimbo di 8 anni

FUSCALDO (CS) – E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza un bimbo di 8 anni rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta mentre stava trascorrendo la giornata all’Acquapark di Fuscaldo, sul tirreno cosentino. Il fatto è accaduto nel pomeriggio e secondo le prime ricostruzioni, il bambino era sulla scaletta dello scivolo quando, per cause ancora da chiarire, è caduto finendo nella vasca d’acqua.

Alcune persone presenti sono accorse subito per prestare i primi soccorsi, ma il bimbo era privo di sensi. Gli assistenti ai bagnanti hanno immediatamente allertato il 118, ma vista la gravità delle sue condizioni del bambino, è stato deciso il trasferimento in eliambulanza all’Annunziata ed il piccolo sarebbe ricoverato in rianimazione. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.