Incendio a San Lucido, atto intimidatorio ad una ditta. Il sindaco: «gesto ignobile»

SAN LUCIDO (CS) – Non si arresta l’escalation criminale nel cosentino con diversi atti incendiari che stanno interessando la costa tirrenica cosentina. “Il vile atto incendiario che stanotte ha coinvolto la ditta operante sulla linea elettrica tirrenica ferisce gravemente l’intera comunità sanlucidana, da tanti anni ormai avulsa da gesti ignobili come questo”. A scriverlo in una nota il sindaco Cosimo De Tommaso.

“Si tratta certamente di una vicenda isolata che, tuttavia, attenta all’immagine della nostra città e che colpisce non solo le attività economiche insistenti sul territorio, ma anche la vocazione turistica dell’area tirrenica. Ciò tuttavia non sarà sufficiente a gettare fango sulla serenità e sullo spirito d’accoglienza che San Lucido da sempre dimostra nei confronti di tutti e che ripudia con fermezza atti di siffatta spregevolezza. La nostra vicinanza va alla ditta colpita da questo ignobile gesto, in attesa che le forze dell’ordine e la magistratura – con le quali il Comune di San Lucido è in stretto contatto – facciano chiarezza sull’accaduto”.

Ieri si è tenuta una riunione tra il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e il prefetto di Cosenza per discutere dell’emergenza criminalità