Incendiato camion di un’azienda nel Cosentino: sarebbe di matrice dolosa

FUSCALDO (CS) – Un vasto incendio è divampato in zona Immacolatella, a Fuscaldo. Il rogo ha interessato un autocarro di un imprenditore, accanto ad altri mezzi in uno spiazzo privato in zona periferica.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e la distruzione di altri mezzi. Su quanto accaduto sta indagando le forze dell’ordine, intenti a visionare le immagini di videosorveglianza mentre. L’incendio sarebbe di matrice dolosa: due soggetti sarebbero stati ripresi proprio mentre versano il liquido infiammabile.