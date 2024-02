Incendi e intimidazioni a imprenditori di Scalea: tavolo in Prefettura a Cosenza

SCALEA (CS) – Si è tenuta stamani una riunione di Coordinamento delle Forze di polizia con la partecipazione del sindaco di Scalea, allo scopo di esaminare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in quel territorio a seguito di alcune azioni incendiarie in danno di imprese locali.

Nella circostanza il sindaco ha voluto subito esprimere il proprio ringraziamento anche a nome della comunità scaleota per la pronta risposta offerta in termini di intensificazione dell’attività di controllo con un tangibile incremento della presenza fisica di personale delle Forze di polizia. Ha, altresì, evidenziato come questa prontezza nella risposta – che confida maturerà anche dal punto di vista investigativo – sia motivo di conforto e sollievo per la collettività.

Il Prefetto ha, quindi, ribadito al primo cittadino la vicinanza istituzionale propria e dell’intero Organo collegiale ribadendo l’attenzione rivolta al Comune di Scalea ed a tutta l’area dell’alto tirreno cosentino ricorrendo ad una significativa intensificazione dei servizi di vigilanza su quel territorio, peraltro con il coinvolgimento di corpi speciali delle singole Forze di polizia.