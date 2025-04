Il prete più seguito d’Italia arriva a Paola: Don Cosimo Schena racconta il Santuario di San Francesco

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Nel giorno della ricorrenza del Venerdì Santo, domani 18 aprile, alle 11:55 su Rai 2, i riflettori si accendono sul Santuario di San Francesco di Paola grazie a Don Cosimo Schena, il sacerdote più seguito d’Italia, con milioni di visualizzazioni sui social e protagonista di una rubrica speciale all’interno del programma “I Fatti Vostri”. Don Cosimo, conosciuto per la sua capacità unica di parlare al cuore delle persone con un linguaggio semplice, profondo e spirituale, sta attraversando l’Italia alla scoperta dei suoi santuari più suggestivi.

Domani sarà proprio nella città di Paola, nel cuore della Calabria, per raccontare al pubblico nazionale il carisma di San Francesco, la bellezza del Santuario e la forza della fede che qui si respira. Una testimonianza preziosa, in un giorno carico di significato come il Venerdì Santo, per far riscoprire il valore del silenzio, della preghiera e della spiritualità attraverso lo sguardo autentico di un prete amato e seguito da giovani, famiglie e credenti di ogni età.

Don Cosimo Schena, 45 anni è parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi ed è noto proprio il suo approccio innovativo alla comunicazione religiosa attraverso i social media. E’ il primo prete in Italia infatti, a superare i 300.000 follower su Instagram. Oltre alla sua attività religiosa, è noto per il suo grande amore per gli animali, un aspetto che ha contribuito ad aumentare la sua popolarità sui social.