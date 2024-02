Il Castello Normanno di Paola sarà restaurato, valorizzato e aperto a turisti e cittadini

PAOLA – I resti del Castello Normanno di Paola, l’antica roccaforte edificata nel XII secolo dopo Cristo per difendere la città del Santo, grazie a un finanziamento di quasi 2 milioni di euro sarà restaurato, valorizzato e aperto a turisti e cittadini. Nelle scorse settimane, con pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 279 del 7 novembre 2023 “Approvazione dell’elenco degli interventi ammessi al finanziamento unitamente al riparto tra le Regioni – cap. 7531 PG.01”, e nota del 05/12/2023, veniva comunicato al Comune di Paola l’avvenuto finanziamento per un importo totale di € 1.801.250,00 a valere sulle annualità 2023-2025.

Presso il Comune si è svolta una riunione tecnica tra il personale del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria e l’Ufficio tecnico comunale, diretto dall’Ing. Fabio Pavone, alla presenza del sindaco Giovanni Politano e del vicesindaco con delega ai LL.PP. Maria Pia Serranò per definire l’iter tecnico amministrativo per la realizzazione dell’Intervento di restauro e valorizzazione dei resti del Castello Normanno di Paola (CS).

Accordo tra Comune di Paola e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con deliberazione di Giunta comunale è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Paola e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e successivamente sottoscritto dalle parti. Accordo che darà inizio all’iter tecnico amministrativo per la realizzazione di questo importante progetto che vedrà lavorare in stretta collaborazione gli uffici comunali preposti con i tecnici del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria.

Il Castello normanno di Paola

Il bene, edificato dai Normanni nel XII sec. d.C., è ritornato al patrimonio comunale in uno dei momenti più emozionanti per la città di Paola il 4 maggio 2023 durante la consegna delle chiavi della città al nostro Santo Patrono. Il finanziamento consentirà, finalmente, di mettere in sicurezza, in termini strutturali e di fruibilità, uno dei più importanti e antichi Beni storico architettonici della Città di Paola e di renderlo, così visitabile in sicurezza a cittadini e turisti.

Si tratta di un importatane traguardo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Politano e dal Vicesindaco, con delega ai LL.PP., Maria Pia Serranò, sempre attenta al recupero del patrimonio storico architettonico della città, è la prima volta che la città di Paola è riuscita ad ottenere un importante finanziamento tale da poter restituire al Castello nuova vita e meritato valore storico architettonico.