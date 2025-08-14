I furbetti della prima fila in spiaggia, a Tortora rimossi ombrelloni e sdraio “segnaposto”

- Advertisement -

TORTORA (CS) – Stare in prima fila, in spiaggia, è il desiderio di tutti i turisti che in questo periodo affollano il litorale italiano, anche quello dell’Alto Tirreno cosentino. Ed ecco che nei periodi di massima affluenza come questo spuntano i furbetti della prima fila che usano le proprie attrezzature da spiaggia, dagli ombrelloni alle sdraio, come “segnaposto”. Una pratica scorretta e non consentita dalla legge ampiamente praticata dai bagnanti che vogliono riservare i posti “migliori”.

Era quello che avveniva anche a Tortora fino a questa mattina quando sono stati sequestrati circa una settantina tra ombrelloni e sdraio lasciati impropriamente come “segnaposto” sulla spiaggia libera che secondo le regole deve, invece, restare accessibile a tutti, senza occupazioni abusive o riserve di posto.

L’operazione è stata condotta dagli uomini dell’ufficio locale di Praia a Mare della Guardia costiera, guidato dal comandante Marco Boschetti, con la collaborazione degli operai comunali, al fine di tutelare la libera fruizione del litorale da parte di tutti i cittadini.