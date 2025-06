San Lucido, avvolta dalle fiamme nel cortile di casa: muore ustionata una donna di 73 anni

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Tragico incidente domestico a San Lucido. Una donna di 73 anni è morta ieri in seguito alle gravi ustioni riportate su tutto il corpo a causa di un rogo divampato all’interno del cortile di casa sua, avvenuto qualche giorno fa. Stando alle prime ricostruzioni, la 73nne avrebbe acceso il rogo per bruciare del materiale ma una vampata di fuoco non le avrebbe lasciato scampo e le fiamme le avrebbero avvolto il corpo, provocandole gravi ferite. Sul posto era giunto un elicottero del 118 decollato da Cosenza, che aveva trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Annunziata. Dopo una prima stabilizzazione, considerata la gravità delle lesioni, si era reso necessario il trasferimento un centro grandi ustioni fuori Regione. Nonostante le cure specialistiche ricevute, il quadro clinico è peggiorato di ora in ora, fino all’arresto cardiaco che ha messo fine alla sua lotta nelle scorse ore.

Dolore e cordoglio è stato espresso dal Gruppo consiliare Avanti San Lucido. “Ci uniamo al dolore della famiglia Barbagallo-Provenzano per il grave lutto che li ha colpiti e porgiamo le nostre condoglianze, con grande affetto, al Sig. Enzo, alle sue figlie ed a tutti i familiari per la tragica scomparsa della Sig.ra Pina”.