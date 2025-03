Guasto alla linea ferroviaria, 200 passeggeri bloccati a Paola senza informazioni

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Incertezza e disagi ieri sera alla stazione di Paola dove, a causa di un guasto alla linea ferroviaria in direzione Cosenza, decine di viaggiatori si sono ritrovati a sperare in un bus navetta vista anche la chiusura dell’ufficio informazioni. Secondo quanto raccontato dalle persone che si trovavano in stazione, Ferrovie dello Stato non ha pensato di dare informazioni sui motivi del disservizio o di istituire un servizio navetta sostitutivo. Sui social i post degli utenti che hanno raccontato di circa 200 persone in attesa “forse” di un autobus.