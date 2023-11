Guardia Piemontese, in arrivo due autovelox: sulla ‘Statale 18’ e ‘283 delle Terme Luigiane’

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – L’amministrazione comunale di Guardia Piemontese, guidata dal sindaco Rocchetti, installerà due sistemi per il rilevamento della velocità nel proprio territorio. È quanto stabilito dalla delibera di giunta “Installazione, utilizzo e gestione di apparecchiature fisse di controllo da remoto della velocità media del traffico, finalizzato al rilevamento a distanza delle sanzioni”. Le zone interessate e autorizzate dall’installazione dei sistemi di controllo sono la Strada statale 18 “Tirrena inferiore”: dal Km 303+900 al Km 306+500 in entrambi i sensi di marcia e la Strada statale 283 delle Terme: dal Km 2+000 al Km 14+000 in entrambi i sensi di marcia.

Nell’atto di indirizzo di legge che “è intenzione di quest’Amministrazione migliorare la sicurezza sulle principali direttrici e strade del territorio comunale per garantire maggiore sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale. In coerenza con le strategie generali finalizzate al miglioramento della fruizione turistica del territorio e della sicurezza stradale, si è avviata la procedura per l’installazione di sistemi di controllo della velocità sul territorio comunale. Con nota prot. n. 1950 del 23.03.2022, in relazione a quanto rappresentato dal Comandante della Polizia Locale relativamente all’aumento dei sinistri stradali lungo le strade a scorrimento veloce che attraversano il territorio, è stata inoltrata richiesta di autorizzazione alla Prefettura di Cosenza per autorizzare l’installazione di strumenti di controllo della velocità;

In relazione all’istruttoria svolta, sia la Sezione Polizia Stradale di Cosenza, sia l’Anas Viabilità Ordinaria, in relazione al tasso di incidentalità riscontrato ed alla conformazione delle strade interessate, hanno ritenuto sussistere i presupposti per l’installazione della strumentazione richiesta, esprimendo il proprio parere favorevole a riguardo;

Con Decreto Prefettizio del 29.09.2023 prot. n. 0102658 è stata autorizzata al Comune di Guardia Piemontese l’installazione e l’utilizzo di apparecchiature fisse di controllo da remoto del traffico della velocità media finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni al C.d.S.;

Un tutor anche sulla Strada Provinciale 34

Viene altresì evidenziato che, “in seguito all’installazione di tali strumenti di rilevamento sulle tratte sopra riportate, la viabilità provinciale — S.P. 34 — che attraversa il centro urbano nella frazione marina, diventerà maggiormente esposta al traffico veicolare con il conseguente aumento dello stato di rischio derivante da un mancato controllo della velocità consentita e si debba, pertanto, prevedere la possibilità di intervenire con ulteriori sistemi di controllo della velocità anche sulla S.P. 34 per evitare il rischio evidenziato.