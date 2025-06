Guardia Piemontese, condomini di un residence segnalano “il regno del degrado”

- Advertisement -

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – “La stagione estiva è iniziata e la qualità dei servizi non giustifica, ancora una vota, la richiesta di maggiori tasse da pagare. Quali sono i servizi che volete offrire e che in parte giustificano gli aumenti?”. E’ quanto scrivono i condomini del Residence Boungaville di Via Nazionale: “Le varie aree del territorio di Guardia Piemontese, dove spiaggia libera e strutture ricettive dovrebbero accoglierci, sono accomunate da un unico comune denominatore: il degrado”.

“Accessi alla spiaggia libera ostruiti. Spiaggia libera sporca. Assenza di falcio dell’erba e di pulizia. Totale assenza di manutenzione. Evidenti fonti di pericolo generatesi dal degrado. Per accedere alla spiaggia neanche una scala. Mancanza di strisce pedonali in corrispondenza dei sottopassi che consentono l’accesso al mare. Abbandono e degrado caratterizzano le spiagge di via Nazionale e non solo”.

“Basta osservare lo stato di degrado della pista sterrata interposta fra la ferrovia ed il mare, dell’abbandono dei sottopassi, delle carenti condizioni igienico sanitarie, non si prevede una derattizzazione nonostante la presenza delle scogliere, non sono istallati cestini per la raccolta dei rifiuti, assenze di docce ”.

«Nei pressi dei lidi la situazione ‘migliora’»

“Stranamente però in vicinanza dei lidi la situazione migliora ed i servizi vengono effettuati, Quindi nel comune di Guardia Piemontese esistono turisti di serie A e turisti di serie B. Se oltre le tasse puoi permetterti di andare al lido sei fortunato altrimenti si deve raggiungere il comune di Acquappesa o Fuscaldo per fare un bagno. “Che cosa sta facendo il comune di Guardia Piemontese? Il sindaco Rocchetti e la sua Giunta dove sono?Possibile che non riescono ad intervenire per questi servizi essenziali?”.

“L’estate è arrivata e ancora una volta non possiamo usufruire neanche della spiaggia ridotta ormai ai minimi termini per mancanza di interventi.Bambini e persone anziane private della spiaggia pubblica perché non accessibile. Questo accade quando ad una seria programmazione viene preferita l’approssimazione o peggio ancora il disinteresse totale verso i turisti”.