Guardia Piemontese, fiamme in un ristorante sulla strada delle Terme

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – Incendio nella notte tra domenica e lunedì scorsi, in un ristorante situato sulla strada che porta al complesso termale, tra Guardia e Acquappesa. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore, è stato possibile circoscrivere i danni alla cucina e ad uno sgabuzzino. Secondo quanto emerso le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito all’impianto elettrico. Il locale era chiuso e non erano presenti clienti nella struttura.

