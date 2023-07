Guardia Piemontese, cittadini scrivono al sindaco su «accesso al mare, sicurezza e decoro urbano»

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – Cittadini, residenti e non, hanno rivolto una missiva al sindaco di Guardia Piemontese, Vincenzo Rocchetti, e ai rappresentanti del consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione e si dicono “stanchi delle ripetute ed inascoltate segnalazioni verbali alle Autorità comunali sui disagi che quotidianamente affrontano”. Hanno così deciso di rivolgersi direttamente al primo cittadino “nella speranza che qualche problema venga risolto”. Ed ecco quali sono le criticità segnalate:

Accesso al mare

I cittadini che abitano a sud della stazione ferroviaria (e sono moltissimi) per accedere al mare devono percorrere una stradina in terra battuta, polverosa e sporca, affrontare il superamento della barriera dei massi tramite alcune pericolose scalette di fortuna semidistrutte dal mare (con pericolo di cadute ed infortuni), infine occupare parte del piccolissimo litorale rimasto e godersi il mare quando è pulito. È chiaro che alle persone anziane ed ai disabili tutto questo non è consentito.

Sicurezza stradale

Tutta la litoranea, da Scalea ad Amantea, è controllata da sistemi automatici di rilevamento della velocità e, nella parte di attraversamento urbano, anche da rotatorie o da dossi. Niente di tutto questo a Guardia Piemontese dove si è liberi di percorre l’attraversamento del paese ad alta velocità con inevitabili incidenti che si ripetono tutti gli anni.

Decoro urbano

Da alcuni giorni nel centro del paese (di fronte alle case popolari) sostano alcune roulotte i cui utilizzatori fanno vita da campeggio come se fossero in un’area attrezzata allo scopo. È facile immaginare i disagi dei cittadini che abitano nelle vicinanze. È chiaro che le suddette difficoltà creano sdegno e malcontento nei cittadini che, a fronte delle pesanti imposte comunali, non usufruiscono dei servizi minimi richiesti per un vivere civile.