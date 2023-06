Guardia Piemontese, 800 grammi di marijuana nascosti nei piloni della Statale 18

Guardia Piemontese (CS) – È stato effettuato, dagli agenti della Polizia giudiziaria del Commissariato di Paola, guidati dal commissario capo Elga Rossignuolo il recupero di 800 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri occultati alla base di alcuni piloni di cemento lungo la Ss18, nel tratto che attraversa Guardia Piemontese.

Il recupero della sostanza stupefacente non è stato semplice perché l’area era infestata da sciami di vespe. L’operazione, nonostante la difficoltà dovute alle vespe, è stata eseguita con successo e la droga è stata sequestrata. Sono ora in corso le indagini per cercare di trovare i malviventi coinvolti.