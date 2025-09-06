Grave incidente sul Tirreno Cosentino, auto finisce in una scarpata. Un ferito grave

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 Tirrena inferiore, tra i territori di Fuscaldo e Guardia Piemontese, al bivio per “Lago-Fuscaldo Nord”. Sarebbero due le autovetture coinvolte nel violento impatto, una delle quali, un’Alfa Romeo Giulietta dopo l’urto, è finita in una scarpata. Il conducente è stato soccorso e trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cosenza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ferito dalla vettura. I carabinieri invece, stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti.