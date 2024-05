Gomme squarciate a 9 mezzi, dopo i danni due nuove auto per i vigili urbani di Praia

PRAIA A MARE (CS) – Due nuovi veicoli sono stati consegnati alla Polizia locale di Praia a Mare dopo il danneggiamento di tutti i mezzi in dotazione al Corpo avvenuto nella notte tra l’8 ed il 9 maggio scorsi. Episodio sul quale proseguono le indagini per risalire agli autori. I nuovi mezzi sono due Seat Leon, entrate in servizio stamani e che vanno a ricomporre la dotazione del parco mezzi della Polizia locale che ora consta di tre automobili, due motociclette enduro e tre scooter. Inoltre, agli agenti sono state consegnate nuove divise, estive ed invernali.

“Altri aggiornamenti alla dotazione in termini di veicoli e attrezzature per i vigili urbani seguiranno a breve – ha detto il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo -. Vogliamo mettere il personale in condizione di operare nel migliore dei modi, a tutto vantaggio della sicurezza: quella degli operatori stessi, dei residenti e ovviamente degli ospiti che visitano la nostra splendida cittadina”. Quanto all’atto vandalico degli inizi di maggio, il sindaco ha chiarito che “proseguono le indagini dei carabinieri” per identificare l’uomo che, col volto travisato, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre forava con un oggetto appuntito gli pneumatici di automobili, motociclette e scooter della Polizia locale.