Giovedì al via il “Festival delle alici del Tirreno Cosentino”, un’edizione che si preannuncia da record

CATANZARO – È stata presentata ieri, presso la Cittadella Regionale, l’edizione 2025 del “Festival delle Alici del Tirreno Cosentino” che si terrà a Fuscaldo dal 31 luglio al 3 Agosto. A presentare l’attesa manifestazione, sempre più evento-simbolo dell’estate Fuscaldese e di tutto il Tirreno Cosentino, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il primo cittadino di Fuscaldo, Giacomo Middea, l’agrichef Enzo Barbieri, l’imprenditore Mimmo Rosselli, che da un anno ha avviato l’azienda “Alici di Fuscaldo”, e da remoto il direttore artistico dell’evento, Antonio Spaccarotella.

Gallo “Evento di qualità che promuove un intero territorio”

“Come assessorato abbiamo voluto sostenere questa manifestazione perché questo prodotto ittico è un importante marcatore identitario del tirreno Cosentino e di tutta la nostra regione – ha spiegato l’assessore regionale, Gianluca Gallo -. Grazie ad esperienze come queste, che sono veri e propri eventi che coinvolgono un ampio territorio vogliamo raccontare una Calabria diversa: in questo, il comune Fuscaldo ci sta riuscendo benissimo, proponendo eventi di promozione di qualità e di respiro nazionale. È necessario avere sempre di più l’ambizione alla qualità a costruire eventi capaci di attrarre e dimostrare che il passo avanti è stato fatto, con un approccio finalmente diverso – ha concluso l’assessore Gallo – e che vede i comuni collaborare insieme, come in questo caso, per costruire insieme un pezzo di futuro”.

Festival delle alici del Tirreno Cosentino il programma delle 4 serate

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha illustrato il programma delle quattro serate che saranno caratterizzate da un mix di tradizione e spettacoli, parate colorate tra le vie del borgo della Marina, la musica delle street band, i giochi sospesi dei Mattacchioni Volanti ed il fascino senza tempo di statue viventi e mimi itineranti. E poi, il sapore autentico del gusto con “Alici in tavola – l’oro di Fuscaldo”: mostre interattive, show cooking dal vivo e racconti appassionanti tra piatti antichi e sapori innovativi. Ed ancora, un’immersione virtuale e visiva nel blu, con il concorso fotografico “Pescatori di Stelle”, le mostre e gli incontri tematici dedicati al mare dove, quest’anno per la prima volta, si svolgeranno le gare di vela con la Fuscaldo’s Cup, dedicate a Bruno Giordano, il compianto procuratore della procura della repubblica di Paola che aveva dedicato buona parte della sua vita alla tutela dell’ambiente.

Ma non finisce qui! Quest’anno la novità è la Fuscaldo’s Cup, la magia della vela… fino al gran finale con l’affascinante ed unico spettacolo piromusicale. Ogni sera, dalle ore 20.00, tra sapori, musica ed emozioni, le eccellenze della gastronomia locale ed un percorso del gusto in cui assaporare ogni prelibatezza a base di alici, faranno da cornice ad una manifestazione originale, che ha le proprie radici nell’identità e nelle tradizioni, che rappresentano un tratto distintivo fondamentale, in quello che è una forte e comunitaria azione sinergica di rilancio identitario, turistico, sociale e culturale. L’appuntamento è dal 31 luglio a Fuscaldo Marina per quattro giorni di sapori e profumi del Tirreno con il Festival delle Alici.