Garanzia Giovani, percorso di formazione per 25 giovani detenuti nel carcere di Paola

PAOLA (CS) – Importante momento integrativo finalizzato alla formazione di giovani detenuti presso la Casa Circondariale di Paola, diretta da Emilia Boccagna, alla presenza del Direttore del Centro per l’Impiego di Paola, Domenico Abramo, del Funzionario del Centro per l’Impiego, Maria Martello Panno e del Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola, Michela Rizzaro. Per la partecipazione al programma Garanzia Giovani, i funzionari del CpI di Paola e dell’ODCEC Paola hanno affiancato e sostenuto 25 giovani reclusi per lo svolgimento di percorsi di apprendimento che consentiranno alla giovane popolazione carceraria di guardare con speranza al proprio futuro.

I giovani detenuti saranno presi in carico dal Centro per l’Impiego di Paola e inseriti nel Programma Garanzia Giovani con particolare riferimento all’Asse 2A, quello dedicato alla formazione.

L’attività propedeutica e fondamentale del Centro per l’Impiego di Paola consentirà alle agenzie per la formazione di condurre corsi di formazione che daranno la possibilità agli iscritti di conseguire una qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro, utile a un reinserimento attivo nella società a fine pena. L’azione sinergica tra CpI Paola e Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola dà seguito al protocollo d’intesa siglato tra le due istituzioni qualche mese fa alla presenza dell’Assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese.

Il direttore del CpI di Paola, Domenico Abramo, ha così commentato l’avvio dell’iniziativa: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di collaborazione richiesto dal Presidente dell’ODCEC di Paola, Fernando Caldiero, e dalla Direttrice della Casa Circondariale di Paola, Emilia Boccagna. La speranza è che l’azione formativa che verrà fornita ai detenuti possa essere per gli stessi un momento di crescita. Un’azione che darà loro la possibilità di acquisire competenze e capacità certificate spendibili nel loro reinserimento nella società”.