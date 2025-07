Gag ‘inopportuna’ ad Amantea, il ‘Volo delle Comete’: “Nessuna offesa, solo satira. Suriano si scusi”

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – “L’associazione “VOLO DELLE COMETE APS” respinge al mittente le insussistenti e strumentali accuse ricevute a mezzo stampa dall’ex assessore Gianfranco Suriano”. Così scrive l’associazione Volo delle Comete Aps replicando all’ex assessore Gianfranco Suriano intervenuto in merito ad una gag satirica durante lo spettacolo tenutosi la sera del 21 luglio in piazza Commercio ad Amantea.

Invitiamo lo stesso e chiunque voglia farlo a rivedere le immagini dello spettacolo e soprattutto ascoltare la battuta relativa allo scuola bus. La frazione di periferia di Amantea – Prosegue l’associazione – viene citata esclusivamente in riferimento all’introduzione da Settembre prossimo del servizio di Scuola Bus, promesso da uno dei due candidati a Sindaco. Avremmo potuto citare altre frazioni oppure città ancora più distanti da Amantea, ma il senso della battuta sarebbe stato lo stesso e soprattutto mai offensivo nei riguardi di nessuno. Per tanto invitiamo l’ex assessore Suriano ad evitare tali strumentalizzazioni a danno dell’Associazione pur di apparire sui giornali, perchè siamo convinti che tali azioni non facciano bene nè alla sua persona e nemmeno a quella del paese. Infine lo invitiamo a chiedere scusa all’associazione Volo delle Comete APS per averci chiamato in causa e palesemente strumentalizzato con il solo scopo di avere una propria visibilità personale sulla stampa”.