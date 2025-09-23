HomeTirreno

Fuscaldo, violento scontro tra una Focus e una Peugeot sulla Statale 18: due persone ferite

Scontro tra una Ford Focus e una Peugeot 206 sulla Statale 18 nel comune di Fuscaldo. Feriti trasportati in ospedale e traffico bloccato

M.G.
FUSCALDO (CS) – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Ford Focus e una Peugeot 206. Lo scontro, le cui cause soni in corso di accertamento, è avvenuto nei pressi di un rettilineo nel comune di Fuscaldo.

L’impatto è stato violento ed ha provocato il ferimento di due persone soccorse dall’arrivo di due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri, coadiuvati anche dalla Polizia Municipale

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, la Statale 18 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, causando lunghe code e notevoli disagi alla circolazione. La situazione in questi minuti sta tornando gradualmente alla normalità

