Fuscaldo Sun Spirit: inizia l’estate tra mixology, degustazioni e Dj Set sotto le stelle

FUSCALDO (CS) – Fuscaldo Sun Spirit accende l’estate: il 27 e il 28 giugno 2025 il borgo dei cento portali si trasformerà in un palcoscenico dove i grandi protagonisti saranno gusto, territorio e musica per una due giorni ricca di incontri, sapori e divertimento. La manifestazione nasce da un’idea del consigliere con delega alle Attività Produttive Carmine Scrivano ed è stata promossa con convinzione dal sindaco Giacomo Middea e da tutta l’amministrazione comunale, con il supporto della Regione Calabria, di Arsac – Agricoltura in Calabria e di Calabria Straordinaria.

L’evento animerà il corso principale e culminerà sul lungomare, nella suggestiva Piazzetta San Francesco. Protagonisti saranno gli amari, raccontati e reinterpretati in tante forme. Cuore dell’evento, il concorso di mixology durante il quale bartender professionisti realizzeranno cocktail utilizzando gli amari delle aziende partecipanti. Una giuria composta da giornalisti, sommelier, esperti del settore e appassionati decreterà il cocktail vincitore che entrerà nella drink list delle strutture ricettive “Terredamare” della Riviera di San Francesco, l’area che unisce undici comuni tra Cetraro e Amantea.

Ma Fuscaldo Sun Spirit sarà anche talk, masterclass, interviste, degustazioni, bar show, un’ampia area food e una selezione di cantine e birrifici artigianali per raccontare il territorio calabrese attraverso tutte le sue eccellenze. A far vibrare le serate, l’energia travolgente dei dj set firmati da Tommy Aiello e Alex Gaudino, pronti ad accendere il lungomare: dalla consolle, hit di successo mondiale e remix per regalare uno spettacolo sotto le stelle.