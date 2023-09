Fuscaldo: rifiuti nei pressi dell’Impianto di depurazione comunale «intervengano i carabinieri»

FUSCALDO (CS) – “Eravamo già intervenuti sulle problematiche ambientali nel Comune di Fuscaldo, richiamando gli obblighi del Sindaco e dei gestori e dipendenti del comune, sui controlli da effettuare sul territorio”. E’ quanto dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata: “Avevamo evidenziato una chiazza che si era formata alcuni giorni addietro nei pressi dell’Hotel Sangrilà; una scia per come ci hanno comunicato a monte del depuratore”.

“Ci sono arrivate numerose segnalazioni della presenza di rifiuti nei pressi dell’impianto di depurazione del comune di Fuscaldo. A questo punto sorge spontanea una domanda – prosegue Granata – che ruolo di controllo hanno esercitato ed esercitano in questo periodo, il sindaco, la polizia municipale, il soggetto gestore e i responsabili del comune. Sollecitiamo che il comando dei carabinieri locale e nello specifico i carabinieri del NIPAAF, intervengano subito per verificare lo stato dei luoghi e porre in essere i relativi atti consequenziali”.

Granata infine pone un’altra questione ovvero “dal controllo delle acque reflue, da effettuarsi periodicamente, rientra nei limiti di accessibilità fissati dalla tabella n. 3, allegato 5 del d.lgs 152/2006 parte 3? L’inquinamento dei fiumi e del mare va combattuto con una corretta gestione del processo depurativo”.