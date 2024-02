Fuscaldo: manifestazione per ‘Simba’ «un grido contro tutti gli atti di crudeltà»

FUSCALDO (CS) – Una mobilitazione aperta a tutti gli amici degli animali. Sabato 2 marzo a Fuscaldo, il Comune e l’Associazione Musetti Dolci odv, hanno promosso l’iniziativa per ricordare Simba, un cane meraviglioso e innocente, il cui destino è stato tragicamente segnato da un atto di efferata crudeltà da parte di un ‘essere’ umano. La sua storia non è solo una vicenda di dolore e perdita, ma un forte richiamo all’azione contro la violenza sugli animali.

Una manifestazione promossa non solo per Simba, ma per lanciare un grido contro tutti gli atti di crudeltà che ogni giorno vengono perpetrati nei confronti degli esseri più indifesi. È un momento per alzare la voce, per dire ‘no’ all’indifferenza, alla malvagità e all’ingiustizia.

La partecipazione di ognuno è fondamentale per mostrare che la comunità è unita, che l’amore e il rispetto per gli animali sono valori non negoziabili. È il momento di dimostrare che la compassione e l’empatia possono prevalere sull’odio e la violenza. Un messaggio che si intende lanciare con forza: la crudeltà non avrà mai l’ultima parola. L’invito è ad unirsi per Simba, per tutti gli animali che hanno sofferto come lui e per quelli che ancora oggi soffrono in silenzio.