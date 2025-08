- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Con lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal campo sportivo sulla spiaggia di Fuscaldo, si è chiusa l’edizione 2025 del “Festival delle Alici del Tirreno Cosentino”. Per quattro giorni consecutivi la marina di Fuscaldo è stata letteralmente inondata da un’esplosione di gusto e sapori, di tradizione e storia, di innovazione e futuro.

Tutto legato al mare e alle alici, il pesce azzurro simbolo non solo del borgo marinaro di Fuscaldo, ma di tutto il Tirreno Cosentino. Quattro giorni in cui il Festival delle Alici ha permesso a migliaia di persone di immergersi in mix di esperienze, spettacoli, musica e intrattenimenti.

“Festival delle Alici del Tirreno Cosentino”: un mare di presenze

Da oramai 15 anni il Festival delle Alici Del Tirreno Cosentino è diventato il punto di riferimento dell’estate sul Tirreno Cosentino per una manifestazione che nel corso degli anni ha saputo allargare i suoi orizzonti puntando sulla riscoperta delle tradizioni e dell’innovazione attraverso la gastronomia. Il sindaco Giacomo Middea ha sottolineato proprio l’importanza crescente del Festival non solo come momento identitario per la comunità, ma come attrattore turistico che si proietta al futuro e guarda all’innovazione.

Ne è venuta fuori un’edizione da record ricca di eventi che ha richiamato un vero e proprio fiume di turismi. Già dalla prima serata, sono state superate tutte le più rosse attese, con una folla oceanica, che ha invaso il lungo percorso, godendo delle prelibatezze, tutte a base di alici, offerte dai numerosi stand.

Ad accompagnare la manifestazione il “Fuscaldo Sea Experience” con la mostra interattiva “Alici in tavola – l’oro di Fuscaldo” i laboratori e gli show cooking con lo chef Enzo Barbieri. Grandissimo interesse anche per i tavoli tematici: quello sulla Cibosofia “Conoscere le alici attraverso il territorio ed il sapore dei piatti tradizionali”, quello a “A tutela del mare” con l’Associazione “Mare pulito Bruno Giordano”, il Centro Velico Lampetia Cetraro e l’Ing. Agostino Scofano (skipper esperto) e “Il mare in un click” con l’Associazione Francesco Sesso, fotografo subacqueo (Campione del mondo 2019), e giuria tecnica del concorso fotografico “I pescatori di stelle”.

Fotogalley a cura di Marco Belmonte