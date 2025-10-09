HomeTirreno

Fuscaldo: il centro storico ospita la III Edizione della Kermesse De.Co. della Calabria

Importanti novità per l'edizione 2025 tra cui la creazione delle "Isole del Gusto": agrumi, frutta secca, cereali, legumi, prodotti ittici conservati, dolci tipici, formaggi, salumi, pane e gelato artigianale

FUSCALDO (CS) – Torna, per il terzo anno consecutivo, l’attesissima Kermesse De.Co. della Calabria, che si svolgerà sabato 11 ottobre nello splendido centro storico di Fuscaldo Paese. Un evento che celebra le eccellenze agroalimentari calabresi, promuovendo i prodotti a Denominazione Comunale e le tipicità che raccontano la storia, i sapori e l’identità di un territorio ricco di cultura gastronomica.

Questa edizione si presenta con importanti novità, prima fra tutte la creazione delle “Isole del Gusto”, aree tematiche dedicate a categorie specifiche di prodotti: agrumi, frutta secca, cereali, legumi, prodotti ittici conservati, dolci tipici, formaggi, salumi, pane e gelato artigianale.

Tra le specialità presenti:

– Cedro di Calabria DOP, Arance di Trebisacce, Bergamotto di Calabria DOP, Clementine di Sibari IGP, Alici di Fuscaldo De.Co., Pomodoro di Belmonte De.Co., Cipolla di Tropea IGP, Cipolla bianca di Castrovillari De.Co., Melanzana Violetta di Longobardi De.Co., Gilò di Belvedere De.Co., Fichi di Cosenza DOP, Riso Magisa di Sibari, Mandorla di Amendolara De.Co. emolte altre eccellenze locali.

Oltre alle esposizioni, alcune isole saranno dedicate alla preparazione dal vivo di piatti tradizionali e rivisitati. Saranno presenti chef di rilievo, protagonisti di show cooking che esalteranno la ricchezza culinaria calabrese.

L’evento sarà arricchito da:
– Musica dal vivo
– Degustazioni guidate
– Cena medievale con figuranti in costume
– Esibizioni di maestri gelatai e la riscoperta della Scirubetta, l’antica granita calabrese al miele di fichi.

“La Kermesse De.Co. rappresenta un’occasione unica per scoprire e valorizzare le radici gastronomiche della Calabria, in un’atmosfera festosa, accogliente e ricca di emozioni” – sono le parole del sindaco Giacomo Middea e del consigliere comunale Carmine Scrivano.

