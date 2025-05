Fuscaldo, grave incidente tra un’auto e una moto. Centauro ferito, interviene l’elisoccorso

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Un violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento di due persone, anche se il più grave è la persona che si trovava alla guida della moto, finito rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 18 “Tirrena inferiore” nel comune di Fuscaldo.

Per cause in corso di accertamento un’utilitaria e la moto si sono scontrate all’altezza del rifornimento di benzina IP e dell’Hotel Sud. Immediati i soccorsi con due ambulanze del Suem 118 giunte sul posto che hanno prestato le prime cure al centauro mentre poco distante è atterrato anche l’elisoccorso. La Statale 18 è rimasta bloccata (con deviazioni in loco) in attesa di tutte le operazioni di soccorso, mentre per accertare la dinamica dell’incidente sono presenti i carabinieri di Fuscaldo e la polizia locale. Sul posto anche personale dell’Anas.